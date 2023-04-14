Общество

«Подлечится — и обратно»: из госпиталя выписали раненного в зоне СВО Арсена Мелконяна

Общество 14.04.2023 16:51
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14.04.2023 16:51


Арсен Мелконян, осужденный по делу о смерти риелтора Романа Гребенюка и приговоренный Центральным районным судом к 11 годам колонии строгого режима, вернулся в Волгоград после ранения, полученного в зоне СВО. Как сообщает ИА «Высота 102», не исключено, что  в ближайшее время он снова присоединится к бойцам ЧВК «Вагнер». 

Напомним, что журналисты «Высоты 102» 9 января 2022 года сообщали о ранении Арсена Мелконяна в зоне боевых действий. Уже на следующий день информация появилась в Telegram-каналах, а следом и в региональных СМИ.

Собственный источник ИА «Высота 102» рассказал, что Арсен Мелконян воевал на передовой в штурмовом отряде и получил тяжелое ранение, после чего был направлен на лечение в соседний с Волгоградской областью регион. 

Сегодня журналистам информагентства удалось на условиях анонимности пообщаться с одним из близких Мелконяна, который подтвердил его возвращение в Волгоград. 

— Да, действительно, Арсен вернулся, получил ранение, привез награды, пускай пока и не государственные, — рассказал наш собеседник. 

По словам человека из близкого окружения Мелконяна, в ходе боевых действий осужденный в Волгограде за смерть риелтора получил награды ЧВК за штурм Соледара. Причиной госпитализации стало ранение головы.

— По поводу ранения в детали вдаваться не буду, все-таки это личное. Сейчас он лечится, восстанавливает силы. Одно могу сказать: в боях заднюю не давал. Я его не нахваливаю, нет, Арсен далеко не святой человек, но то, что было, в том числе и эта история с Гребенюком, он за все ответил по суду и сделал свой выбор, искупив все кровью. Самое главное, что Арсен принял решение снова вернуться обратно на передовую. Видимо, нашел себя в этом. 

Напомним, что Мелконян совершил нападение на Романа Гребенюка осенью 2020 года в отделении банка в центре Волгограда. По версии следствия, он при свидетелях набросился с кулаками на своего оппонента в банковском офисе. Мотивом избиения стала ссора между погибшим и сестрой нападавшего в родительском онлайн-чате. Спустя время Гребенюк от полученных травм скончался в реанимации.    

22 марта 2022 года Центральный районный суд приговорил Арсена Мелконяна к 11 годам в колонии строгого режима, его сестре Анне Мелконян назначили 5,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а ее супругу Арману Смбатяну — семь лет в ИК строгого режима.

Защита фигурантов дела подала апелляцию. Сам Мелконян в судебном заседании признал вину в полном объеме, также он просил суд переквалифицировать вменяемую статью «на законную 109-ю» (причинение смерти по неосторожности, – Прим.ред.). 

Однако Волгоградский облсуд, рассмотрев апелляционные жалобы и апелляционное представление на приговор по уголовному делу в отношении Арсена Мелконяна, Анны Мелконян и Армана Смбатяна, оставил без изменения квалификацию действий виновных, а также вид и размер окончательно назначенного им наказания. Приговор вступил в законную силу 7 сентября 2022 года.

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