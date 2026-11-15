В Волгоградской области отменена семичасовая беспилотная опасность





Утром 15 ноября в Волгоградской области отменена беспилотная опасность. Соответствующие оповещения начало рассылать жителям и гостям региона МЧС России в 06:00.

По информации специалистов, граждане теперь могут покинуть укрытия, безопасно пользоваться лифтами, подходить к остеклённым проёмам и находится на открытых участках улиц.

Отметим, режим беспилотной опасности был введён в Волгоградской области в 23:15 14 ноября и действовал без малого семь часов. По информации мониторинговых каналов, дроны фиксировались в северных районах региона. На фоне фиксации в воздушном пространстве БПЛА, Росавиация была вынуждена ограничить работу местного аэропорта.

Фото из архива ИА «Высота 102»