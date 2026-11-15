В Энгельсе районный суд поставил точку в уголовном деле о мошенничестве в особо крупном размере, отмывании средств и уклонении от налогов. К тюремному сроку приговорён директор строительной фирмы Алексей Кузнецов. Полный тёзка мужчины ранее был задержан волгоградскими и саратовскими силовиками по подозрению в махинациях при возведении больницы в Камышине.

- Следствием и судом установлено, что с июля 2023 по апрель 2024 года осужденный подделал налоговую отчетность за 3-й квартал 2023 года. В декларациях по НДС он исказил данные о продажах и незаконно заявил вычеты на сумму более 34 млн рублей, а также скрыл аванс по государственному контракту, — сообщили в СУ СК России по Саратовской области.

Кроме того, с июня 2024 года по май 2025-го фигурант легализовал 8 млн рублей, «сэкономленных» на налогах. Для этого были заключены договора лизинга автомобилей на 20 млн рублей.

10 ноября судом оглашён приговор, согласно которому Алексей Кузнецов был признан виновным.

- Осужденному назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также штрафа в размере 600 тысяч рублей. Имущество осужденного на сумму более 9 млн рублей конфисковано и обращено в собственность государства, — уточнили в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.

Напомним, о задержании директора ООО «Трест 7» из города Энгельса Алексея Кузнецова стало известно 27 октября. Спецоперация была проведена сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с региональным управлением ФСБ и бойцами Росгвардии. Тогда сообщалось о том, что коммерсант подозревается в хищении 38 млн рублей на стройке больницы в Камышине. За несколько месяцев до этого стройплощадку посетил губернатор Андрей Бочаров, устроив разнос подрядчику.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области