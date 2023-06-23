В Волгоградском областном суде сегодня, 23 июня, состоится новое апелляционное рассмотрение по уголовному делу о смерти риелтора Романа Гребенюка. Ранее, как сообщало V102.RU, Четвертый кассационный суд Краснодара нашел существенные нарушения уголовно-процессуального и уголовного законов при отправлении правосудия. По делу проходят, недавно вернувшийся из зоны СВО, и снова помещенный в СИЗО за угрозы судье Арсен Мелконян, его сестра Ануш и ее супруг Арман Смбатян.

Согласно картотеке облсуда, заседание запланировано на 09.30. В кассационном определении вышестоящей судебной инстанции уточняется, что защита фигурантов дела подала не согласилась с апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Волгоградского областного суда от 7 сентября 2022 года.

Уточняется, что адвокат Саркисов считает, что виновность Смбатяна в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, не нашла своего подтверждения в ходе судебного разбирательства по делу. Также отмечается, что «в действиях Мелконяна А. имеются все признаки эксцесса исполнителя преступления, а суды оставили без должной оценки выводы эксперта-лингвиста относительно угроз, которые писал Смбатян потерпевшему».

В свою очередь прокурор Центрального района Волгограда Пашкевич С.Г. и представитель потерпевшей стороны адвокат Плешакова Е.А. полагают, что состоявшиеся в отношении осужденных Мелконяна А., Смбатяна А.А. и Мелконян А. приговор и апелляционное определение являются законными, обоснованными и справедливыми, оснований для их отмены не усматривают.

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