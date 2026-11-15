Росавиация отменила запрет на работу аэропорта Волгограда





15 ноября, вслед за отменой беспилотной опасности, к штатной работе начинает возвращаться и аэропорт Волгограда. В 06:07 Росавиация сообщила об отмене введённых ранее ограничений.

- Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они вводились для обеспечения безопасности полетов, - сообщили в пресс-службе регулятора.

Напомним, в Волгоградской области с 23:15 14 ноября по 6:00 15 ноября действовала беспилотная опасность. Из-за угрозы террористического удара дронов по гражданской инфраструктуре вскоре после введения в регионе особого режима Росавиация запретила приём и отправление самолётов аэропортом Волгограда. Ограничения действовали порядка шести часов.

Фото из архива ИА «Высота 102»