



Мосгорсуд рассмотрит жалобу Никиты Бакина на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу. Экс-руководитель Нижне-Волжского управления Ростехнадзора попросил суд вернуть его из СИЗО обратно к роскошной жизни.

Судебный процесс вокруг фигуранта уголовного дела проходит под завесой таинственности. Известно, что Никита Бакин взят под арест несколько недель назад Басманным судом Москвы. Информацию об этом подтвердили собственные источники редакции, однако соответствующие данные вопреки общему порядку в публичной версии картотеки суда до последнего времени отсутствовали.

Единственное упоминание о вынесенном ранее решении появилась совсем недавно, лишь после подачи фигурантом 23 октября апелляционной жалобы. Последнюю Мосгорсуд рассмотрит оперативно уже 17 ноября.

Также скупая запись в картотеке содержит и общие сведения о вменяемых преступлениях. Согласно опубликованным данным, он подозревается правоохранителями в получении взятки в крупном размере.

Напомним, как ранее сообщала редакция, имя Никиты Бакина не раз было замешано в крупных скандалах. Так, летом 2025 года очевидцы наблюдали, как руководитель с относительно скромной зарплатной пришёл на акцию по высадке растений с часами Rolex стоимостью более 2 миллионов рублей на запястье и в кроссовках за 150 тысяч рублей. Тогда же очевидцы разглядели у жены Бакина сумку за 300 тыс. рублей.

Кроме того, анонимные Telegram-каналы уличали руководителя в использовании лакшери-иномарок с «красивыми» номерами. Также, по некоторым данным, Никита Бакин мог владеть сетью стриптиз-клубов в Волгограде, Москве и Краснодаре.