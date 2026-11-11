Волгоградец попал под статью, получив посылку с лекарством от кашля





В Волгоградской области направлено в суд уголовное дело о контрабанде наркотических средств. Как сообщили в Волгоградской транспортной прокуратуре, обвиняемым проходит 25-летний местный житель.

По версии следствия, в марте 2026 года он заказал из-за рубежа посылку с препаратом «Пабурон голд», содержащим наркотическое вещество дигидрокодеин. В бандероли находилось 88 пакетов общей массой более 84 граммов.

Однако получить товар на почте мужчина не успел: при выдаче посылки его остановили сотрудники таможни, а запрещённое вещество изъяли. Уголовное дело направлено в Иловлинский районный суд Волгоградской области для рассмотрения по существу.

Справка. «Пабурон голд» (Paburon Gold) – комбинированное лекарственное средство японского производства компании Taisho Pharmaceutical. Его назначают для облегчения симптомов простуды, гриппа и ОРЗ: препарат оказывает обезболивающее, жаропонижающее, противовоспалительное, отхаркивающее и антигистаминное действие. Однако в составе «Пабурон голд» есть наркотическое вещество – дигидрокодеин, поэтому в России его оборот ограничен, а ввоз через границу расценивается как контрабанда.

Изображение создано при помощи ИИ