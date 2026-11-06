Законопроект о переименовании Волгограда в Сталинград и Санкт-Петербурга в Ленинград пока не получил одобрения правового управления Госдумы РФ. Как сообщает ИА «Высота 102», причина – недостаточная проработка документа в части бюджетных расходов, которые потребуются в случае принятия закона о переименовании городов.

– Проектом не предусматриваются источники финансирования работ по переименованию указанных городов, вместе с тем реализация проектируемых положений может повлечь расходы федерального бюджета, в том числе на изготовление новых штампов, бланков, печатей, вывесок, непосредственно связанных с осуществлением текущей деятельности федеральных органов государственной власти, – говорится в ответе правового управления, поступившего в комитет Госдумы по обороне, где законопроект находится на рассмотрении.

Также поясняется, что в соответствии с частью 3 статьи 104 Конституции Российской Федерации законопроекты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет федерального бюджета, могут быть внесены только при наличии заключения Правительства Российской Федерации.

– Проект федерального закона не соответствует требованиям пункта «д» части первой статьи 105 Регламента Государственной Думы, – цитата из документа, опубликованного на сайте ГД.

Напомним, что 19 октября 2026 года в Госдуму РФ был внесен проект закона «О статусе городов Российской Федерации имеющих звание «Город-герой». Его инициатором стала депутат Госдумы Анжелика Глазкова (КПРФ).

Законопроект предлагает на законодательном уровне закрепить статус городов-героев и установить, что они носят названия времён Великой Отечественной войны, а их переименование не допускается. Волгограду и Санкт-Петербургу, которые указаны в проекте, после вступления закона в силу в течение года должны быть возвращены наименования Сталинград и Ленинград. Документы физических и юридических лиц, выданные в этих городах, в этом случае сохранят силу до их замены в установленном порядке.

19 октября законодательная инициатива прошла регистрацию и был направлен в комитет Госдумы по обороне, где находится до настоящего времени. Отметим, что перед вынесением на голосование законопроект должны одобрить профильные комитеты Госдумы и спикер ГД.