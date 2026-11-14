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Общество

Зима побеждает: волгоградев ждет резкое похолодание до -6°C

Общество 14.11.2026 20:09
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14.11.2026 20:09


В Волгоградской области после неожиданного потепления до +18°C температура упадет до -6°C. Погода будет уходить резко в минус по ночам, тогда как днем еще будет сохраняться небольшой плюс - от 1 до 6 градусов. 

По прогнозу Волгоградского ЦГМС, нулевую отметку столбик термометра преодолеет уже 17 ноября. Ночью в Волгограде температура упадет до -3°C, а по области до -6°C. Существенных осадков в ближайшие дни, а тем более в виде снега, не ожидается. 

Напомним, что сегодня, 14 ноября, температура неожиданного поднялась до +16°C … +18°C в Волгограде, а в Волгоградской области – до +14°C… +19°C градусов. При этом в областном центре днем срывался дождь.

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