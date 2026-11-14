Центральный районный суд Волгограда не нашел оснований для отмены штрафа за неоплаченную парковку автомобиля, принадлежащего управлению Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

В суде ведомство пыталось обжаловать постановление территориальной административной комиссии Центрального района о назначение крупного штрафа по ст. 8.18 КоАП Волгоградской области, предусматривающей ответственность за неуплату при пользовании платной парковкой. Представитель Россельхознадзора просил постановление отменить, а производство по делу об административном нарушении прекратить. Автомобиль, как уверял юрист, был передан во временное пользование замначальнику одного из отделов и на момент совершения административного правонарушения не находился во владении управления.

Также защитник подчеркивал, что Россельхознадзор является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющий функции по обеспечению продовольственной безопасности. Поэтому имеются основания для применения положений ст. 13 закона №443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Это статья касается организации платных парковок, в том числе их возможный запрет на территориях, которые прилегают к органам власти.

В суде было установлено, что автомобиль Россельхознадзора был припаркован на автомобильной дороге общего пользования местного значения на платном парковочном месте с 18:38 до 19:22 мск, но парковка не была оплачена. Правонарушение было зафиксировано в автоматическом режиме специальным техническим средством «Комплекс КПА Ультра».

Суд не нашел оснований для освобождения от административного наказания управления Россельхознадзора. Установлено, что машина принадлежит ведомству и используется в служебных целях.

– Ссылка защитника на положения ст.13 Федерального закона от 29.12.2017 №443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» является несостоятельной, поскольку Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия не включено в перечень организаций, с которых не допускается взимание платы за пользование платной парковкой, – указано в судебном решении. – При этом федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности является ФСБ России (ст.3 Федерального закона от 3 апреля 1995 г. №40-ФЗ «О федеральной службе безопасности»). Ссылки защитника о наличии у Управления Россельхознадзора права на бесплатную парковку, поскольку оно осуществляет функции по обеспечению продовольственной безопасности, не основаны на законе.

В ходе судебного разбирательства суд также не установил, что парковка была обусловлена крайней необходимостью или другими исключительными обстоятельствами.

Решение может быть обжаловано в Волгоградском областном суде.

Согласно открытым данным, управление Россельхознадзора в Волгограде расположено на ул. 13-ой Гвардейской дивизии. Эта улица вошла в список платных парковок, где взимается плата с 1 октября 2026 года.