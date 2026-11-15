14 ноября в Волгограде состоялась торжественная церемония открытия Всероссийский турнир по тхэквондо МФТ «Кубок Сталинграда». В мероприятии в качестве почётных гостей приняли участие боец ММА Джефф Монсон и профессиональный боксёр Кевин Джонсон. Всемирно известные спортсмены в разговоре с журналистами прокомментировали не прекращающиеся попытки западных стран отстранить россиян от участия в крупных соревнованиях.

- Считаю, что у спорта и политики не должно быть ничего общего. Отстранение российских спортсменов – большая ошибка. Все прекрасно понимают, что Россия в ходе СВО защищает свои границы. В то же время, когда США разрушали Ирак и сейчас, когда они вместе с Израилем ведут войну против Ирана, никакие санкции к ним не применяются, - обратил внимание двукратный победитель чемпионата мира ADCC и чемпион мира по бразильскому джиу‑джитсу Джефф Монсон.

Боксёр Кевин Джонсон, чемпион IBO International назвал попытку изолировать российских спортсменов на международной арене «детским садом».

- Недопуск российских спортсменов на соревнования – это глупые действия Запада, просто детский сад. За Россией всегда смотрят и внимательно наблюдают.

Отметим, ранее спортивный арбитражный суд обязал Международную федерацию хоккея допустить российских спортсменов до соревнований, однако многие западные страны осудили соответствующее решение и пытаются организовать бойкот соревнований.

Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102»