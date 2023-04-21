Осколки разбитого стекла, искореженные рамы окон, сгоревшие домашние вещи и поломанная мебель на улице — такие разрушения, признаются жители многоквартирного дома № 9 по улице Титова в Краснооктябрьском районе Волгограда, они видят впервые в жизни… и надеются, что в последний.









Накрапывает мелкий дождь, а недалеко от четвертого подъезда, где произошел взрыв газа в квартире на втором этаже, стоит, зябко кутаясь в домашний халат одна из жительниц пятиэтажки.

— Я только таблетку успокоительную приняла. Это какой-то кошмар! Эта бабуля наша соседка по лестничной площадке. Через стенку от нас живет, — рассказывает женщина, представившаяся Натальей. — Наша с ней общая перегородка не пострадала. Знаю, что у людей из соседнего подъезда, квартира которых примыкает к той, где произошел взрыв, в несущей стене теперь дыра. Очень жалко людей. Они только купили жилье, сделали ремонт.

Женщина делает глоток воды, пьет еще одну таблетку и пристально смотрит на зияющую дыру, появившуюся на месте соседского балкона.

— Там бабуля жила одна, не помню, как ее зовут. К ней иногда внук приходил. Она в больнице лежит уже несколько дней. В момент взрыва ее дома не было. Пускай ей и 87 лет, но она адекватная для своего возраста, шустрая, хорошо выглядит. Буквально неделю назад видела ее в окошке — она мне рукой помахала, — вспоминает Наталья. — Главное, что ни вчера, ни сегодня никакого запаха газа не было. Год или два назад, да, было такое, что вызывали газовщиков — в подъезде пахло газом, но все нормально оказалось в итоге. У кого было, кто вызывал, уже не вспомню.









Как сообщил собственный источник «Высоты 102», сейчас правоохранители проверяют всех родственников пенсионерки, зарегистрированной в злополучной квартире, в том числе и ее внука, о котором рассказали соседи. Газовики в свою очередь заявили, что у собственников взорвавшейся квартиры отсутствовал договор на техобслуживание.

Жительница четвертого подъезда говорит, что в ночной тишине она услышала звук, похожий на то, как лопается воздушный шарик, только намного громче.

— Бабах, хлопок, я сначала ничего не поняла. Вскочила в темноте, взяла быстро документы, ребенка и вместе с мужем выскочили на улицу чуть ли не голыми. Главное, что все целы. У нас дверь входную заклинило, спасателям пришлось ее вырезать, чтобы мы вышли. На улице уже стояли наши соседи — кто в чем. Двор быстро заполнялся пожарными машинами, полицией, скорой. Сразу все оцепили. Я не знаю даже, как мы спустились вниз по ступенькам, все как в тумане было. У меня шок до сих пор. Первый раз в жизни такое, — делится переживаниями женщина.

Растерянная волгоградка говорит, что пока никого обратно в пятиэтажку не пускают, всех опросили, а у дома уже начинают собираться сомнительные личности.

— У нас интересовались, сколько человек живет в квартире, кто прописан, мы оставляли полицейским свои контактные данные. Газ, свет, воду — все отключили. Когда обратно дадут мы не знаем. В соседнем доме, который к нам торцом расположен, нет света. Местные наркоманы здесь уже появились, человек пять. Видно хотели втихую на чужом горе нажиться. Но полиция их прогнала.









Территорию у подъезда взяла в окружение сигнальная лента. Полицейские, расставленные по периметру, не позволяют зевакам подходить близко к дому. На асфальте лежат куски битого стекла, рамы от окон, куски кирпичей и гипсокартона. Мужчина в домашних тапочках вопреки всему предпринимает еще одну попытку прорыва в родной подъезд, но полицейский вежливо, но настойчиво пресекает любые поползновения.

— Я сначала подумал, что машина взорвалась. Хлопком это точно не назовешь. Живу на третьем этаже, только у меня окна выходят на другую сторону. Среди ночи проснулся, думаю, что за ерунда? Все «сигналки» у машин сработали, вышел на балкон — вроде все тихо. Через пять минут мне соседка в дверь стучит: «Давай, дорогой, собирайся. Тут на втором этаже взрыв — дверь вынесло». Я в чем был, в тапочках на улицу и вышел, даже документы не взял. Что там с квартирой — пока не знаю, обратно не пускают. Сначала грелся в автобусе, потом к тетке пошел, она у меня тут недалеко живет.

Пенсионер рассказывает, что на месте с самого утра работают люди в форме и штатском.

— Кого здесь только не было: и полиция, и спасатели, и чиновники местные. Чай предлагали, погреться. А мне внутрь надо попасть, посмотреть, что с квартирой, с утра в тапках стою, — сетует мужчина. — Видите сверху балкон? Там Шура и Витя. Такие же пенсионеры. Их дочка приехала забрала. Бабушке плохо стало.

Мужчина замолкает, выбрасывает сигарету и снова направляется к сигнальной ленте в надежде на что-то. В этот момент к дому подъезжает техника. В КАМАЗ сотрудники УК, обслуживающей дом, начинают собирать и забрасывать в кузов все, что напоминает об утреннем взрыве. Что потяжелее — закидывают в ковш спецтехники. Вскоре подвозят металлические ограждения, которыми, судя по всему, заменят сигнальную ленту.









Из зияющего проема на уровне второго этажа на улицу выглядывает спасатель. С крыши пристройки напротив крепкий мужчина смахивает метлой разлетевшиеся осколки и части балкона.

От полицейских отходит мужчина в кепке со следами пыли и кожаным портфелем. Следом за ним из подъезда № 4, где произошел взрыв, выходит женщина с котом. Рядом идет спасатель, помогая женщине вынести сумки, из разрушенной квартиры.









На фото: последствия взрыва в одной из квартир

— Живу я как раз под этой квартирой, на первом этаже. Меня опросили. А что я скажу? Не хлопок, а бабахнуло хорошо так. Проснулся от того, что мне на голову штукатурка стала сыпаться. Сразу на улицу выбежал. Сейчас был внутри — плиты перекрытий на шесть сантиметров просели, стена отошла в комнате, окна все менять. Потолок не обвалился, но весь в трещинах. Поставили специальные распорки, чтобы все не рухнуло. Батарею свою на улице нашел. Все залито. Как тушили — ко мне все стекло, — рассказал местный житель по имени Александр.

Мужчина говорит, что переночует у дочери, а дальше будет узнавать про маневренный фонд, который ему предложили.









Женщина в белой беретке тяжело вздыхает и смотрит в сторону четвертого подъезда. По словам пенсионерки, квартира ее дочери Ольги восстановлению не подлежит.

— На втором этаже, рядом с этой квартирой как раз, общая у них стена, только у нас подъезд другой. Купила жилье в ипотеку ко мне поближе, сделала полностью ремонт, вся в долгах, как в шелках и лишилась всего в одночасье. Хотели уже въезжать и тут такое горе. Дочка очень сильно убивается, плакала сегодня без остановки. Сказали, что лишь ванная и кухня остались целыми, все перегородки рухнули. Она в разводе, двое детей-подростков. Что теперь делать? Ума не приложу. Слава Богу, что в момент взрыва никого внутри не было, нам соседи позвонили в 04.20: «Приезжайте, мол, тут все разворотило».

Пенсионерка утверждает, что хозяйка квартиры, где прогремел взрыв, лежит в больнице уже несколько дней.

— Нина там живет. Бойкая такая для своих годков, только сердце шалит, а больше ничего не могу сказать.









Как стало известно ИА «Высота 102», в квартире, пострадавшей от взрыва газа, проживает Нина Горбанева. Корреспонденты попытались связаться с пенсионеркой по телефону, но женщина, услышав вопрос журналиста, попросила ее не беспокоить и бросила трубку.

Ранее информагентство публиковало видео первых минут после взрыва в доме на улице Титова. К месту происшествия прибыли руководители силовых и экстренных ведомств. Спустя пару часов после инцидента появились первые комментарии от официальных ведомств.

В Волгограде открыли пункт временного размещения для жильцов пятиэтажки. В прокуратуре Волгоградской области назвали причину происшествия в доме № 9. Губернатор Андрей Бочаров принял доклад мэра города-героя по факту взрыва в жилом доме.





































Фото: Алексей Костяков ИА «Высота 102» / читатели информагентства

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