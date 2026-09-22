Пропавшего 79-летнего волгоградца нашли мертвым





В Волгограде остановлены поиски 79-летнего Александра Рябинина, который пропал 14 сентября. В поисковом отряде ЛизаАлерт, где занимались розыском пропавшего вместе с полицией и добровольцами, сегодня, 22 сентября, сообщили об его гибели.

В СУ СК по Волгоградской области корреспонденту ИА «Высота 102» эту информацию подтвердили. В ведомстве уточнили, что смерть мужчины не носит криминального характера, а все обстоятельства его гибели устанавливаются.

Ранее сообщалось, что пенсионер, страдающий провалами в памяти, вышел из дома и пропал. К сожалению, живым его найти не удалось.