



Экономическую ситуацию в строительной сфере Волгоградской области в третьем квартале 2026 года большинство руководителей профильных компаний оценили как удовлетворительную. По данным Волгоградстата, этот вывод сделан по итогам выборочного обследования деловой активности компаний. В частности, такое мнение выразили 65% опрошенных.

Руководители 82% организаций отметили наличие достаточного количества оборудования нужного качества на ближайший год. При этом средняя обеспеченность заказами составила 6 месяцев, а средняя обеспеченность финансированием – 5 месяцев.

Кроме того, около четверти опрошенных заявили об увеличении прибыли в третьем квартале по сравнению со вторым. К концу года такого результата ожидают 33% организаций.



