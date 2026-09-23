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Спорт

«Динамо‑Каустик» побеждает ЦСКА‑МУОР – 22:18 и выходит на первое место

Спорт 23.09.2026 07:19
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23.09.2026 07:19


В ФОК «Молодёжный» в рамках 6‑го тура первенства России по гандболу среди юниоров до 22 лет волгоградское «Динамо‑Каустик» вновь доказало своё преимущество в противостоянии с ЦСКА‑МУОР. Счёт – 22:18 – говорит сам за себя. 

Сценарий матча во многом повторил предыдущую встречу: команды не стали тратить время на разведку и сразу пошли в атаку. На этот раз инициативу с первых минут захватили армейцы, но уже к середине первого тайма «каустики» выровняли игру. Дальше пошла настоящая борьба: минимальное преимущество переходило от одной команды к другой, и к перерыву хозяева всё же удержали небольшой отрыв – 10:8. 

Во втором тайме ЦСКА‑МУОР попытались переломить ход встречи, но волгоградцы не предоставили сопернику возможности зацепиться за матч. Грамотная защита и стабильная реализация позволили «Динамо‑Каустику» вернуть игру в нужное русло и довести поединок до уверенной победы – 22:18. 

«Динамо-Каустик» (Волгоград) – ЦСКА-МУОР (Чехов) – 22:18 (10:8). 22 сентября, 12:30. Первенство России по гандболу среди юниоров до 22 лет, 6-й тур.

Волгоград. ФОК «Молодёжный». Количество зрителей: 50. 

Судьи: Николай Лесков, Василий Ловлин (оба – Краснодар). 

«Динамо-Каустик»: Теплухин – Простак (4), Гадяцкий (4), Кумсков (3), Турунцев (1), Венедиктов (5), Мухаметов (1) – Болдырев, Горшков (2), Верхрацький, Государев, Плехов, Саливон (1), Бунин (1), Нетёса, Тырман. 

ЦСКА-МУОР: Рубцов – Коноплёв (4), Сакаряну (3), Манухин, Бицадзе, Свечников (2), Пукас (3) – Румянцев, Большаков, Щемелев (1), Мазаев (5), Филиппов, Фомин, Леванов. 

Эффективность бросков %: 59 – 46 

7-метровые/голы: 3/0 – 6/4. 

Штрафное время: 10 – 12. 

Победа позволила «Динамо‑Каустику» сравняться по очкам с дублем «академиков» (9 очков, 6 игр). Тройку лидеров замыкает питерский «Зенит» (7 очков, 4 игры), у которого ещё две встречи в запасе. 

Следующий матч волгоградцы проведут 24 сентября против прямого конкурента за лидерство в группе – команды «МУОР‑Академия‑2».

Александр Веселовский 
Фото: пресс-служба ГК «Каустик

 

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