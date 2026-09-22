



Картина Ильи Машкова из волгоградского музея станет экспонатом на выставке в питерском Манеже «История русского театра. К юбилею Союза театральных деятелей». Как сообщили в учреждении культуры Волгоградской области, в северную столицу отправится полотно художника «Привет XVII съезду ВКП (б)», которая была написана в 1934 году.

Напомним, Илья Машков получил мировую известность как один из непревзойденных мастеров натюрморта. Со второй половине 1920-х гг. Машков мечтал о создании «настоящей революционной картины». И вот, наконец, он реализует свою мечту в жизнь и создает концептуальный натюрморт «Привет XVII съеду ВКП(б)». XVII съезд ВКП(б) . Картину отличает театральность и особая зрелищность, которые соответствуют концепции проекта «История русского театра...», отметили в музее.

Выставка в Манеже откроется 25 сентября и продлится до февраля 2027 года. На ней будут представлены более 1000 предметов — произведений искусства, документов, театральных эскизов, костюмов, афиш и фрагментов декораций.