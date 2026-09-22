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Общество

Картина из волгоградского музея отправится на выставку в питерский Манеж

Общество 22.09.2026 21:41
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22.09.2026 21:41


Картина Ильи Машкова из волгоградского музея  станет экспонатом на выставке в питерском Манеже «История русского театра. К юбилею Союза театральных деятелей». Как сообщили в учреждении культуры Волгоградской области, в северную столицу отправится полотно художника «Привет XVII съезду ВКП (б)», которая была написана в 1934 году. 

Напомним, Илья Машков получил мировую известность как один из непревзойденных мастеров натюрморта. Со второй половине 1920-х гг. Машков мечтал о создании «настоящей революционной картины». И вот, наконец, он реализует свою мечту в жизнь и создает концептуальный натюрморт «Привет XVII съеду ВКП(б)». XVII съезд ВКП(б) . Картину отличает театральность и особая зрелищность, которые соответствуют концепции  проекта «История русского театра...», отметили в музее.  

Выставка в Манеже откроется 25 сентября и продлится до февраля 2027 года. На ней будут представлены более 1000 предметов — произведений искусства, документов, театральных эскизов, костюмов, афиш и фрагментов декораций. 

Фото музея изобразительных искусств имени И.Машкова

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