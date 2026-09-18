Врачи спасают жизнь волгоградца, сбитого такси

49-летний мужчина серьезно пострадал в ДТП, которое случилось накануне, 17 сентября, в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, мужчина попал под колеса «Renault Logan» напротив дома № 51г по проспекту Героев Сталинграда около полуночи. Пешеход пересекал проезжую часть в неустановленном месте. По свидетельству очевидцев, его сбило такси. Пострадавшего госпитализировали в клиническую больницу №25.