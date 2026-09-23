Убийца федерального судьи Кибальников пропал на СВО

Сергей Кибальников, осужденный к 22 годам колонии строгого режима за убийство в городе Камышин Волгоградской области федерального судьи Василия Ветлугина, пропал в зоне СВО. На спецоперацию осужденный ушел практически сразу после вступления приговора в силу летом этого года.

– Он пропал без вести буквально при первом штурме. Произошло это где-то в конце августа – начале сентября, – сообщил информагентству собственный источник.

Напомним, в апреле текущего года Сергей Кибальников был признан виновным в убийстве, повреждении чужого имущества, переделке и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Установлено, что из-за личной неприязни на почве ревности он жестоко расправился с федеральным судьей Василием Ветлугиным. Кибальников подкараулил его у суда в Камышине и произвел несколько выстрелов из обреза карабина «Сайга», а затем нанес ему повреждения ножом. Убийца не отрицал своей вины и не скрывался – его задержали практически сразу после совершения преступления.

За это преступление Кибальникова приговорили к 22 годам строгого режима и штрафу в размере 120 тысяч рублей. Также он должен компенсировать моральный ущерб родным погибшего. Приговор был обжалован сторонами, но остался без изменения. В июле текущего года он вступил в законную силу.