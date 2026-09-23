Спецвагон отвезет волгоградцев на горчичный фестиваль

Общество 23.09.2026 08:52
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23.09.2026 08:52
26 сентября в Волгограде состоится тематический рейс экскурсионного вагона в «Старую Сарепту» на Горчичный фестиваль. Об этом сообщили в Приволжской железной дороге. Спецвагон отправится со станции Волгоград-1 в 14:14 и вернется в 20:22.
Туристы смогут посетить музейные экспозиции, в том числе подземелья XVIII века, увидеть воссозданные интерьеры немецкой библиотеки и дома аптекаря. Посетители фестиваля смогут отведать сладости из кондитерской и пекарни, познакомиться с технологией горчичного производства в Сарепте, а также узнать новое о целебных свойствах горчичной продукции.
Гости также попробуют изготовить горчичники или отжать горчичное масло на ручном прессе по технологиям XVIII века. А завершится тур концертом органной музыки.
Фото «СтараяСарепта» VK.com
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