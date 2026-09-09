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Общество

Запрет депутатам на смену политориентации и право на мнение: изучаем переписанный устав Волгограда

Общество 09.09.2026 18:50
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09.09.2026 18:50


9 сентября на площадке Волгоградского института управления – филиала РАНХиГС проходят общественные слушания обновлённого городского устава. Документ презентовали местным жителям представители мэрии и думы. Он предусматривает введение для должности главы города особого статуса, корректировку правил его назначения и увольнения, а также утверждает перераспределение полномочий между властями разного уровня, вводит для депутатов запрет на смену политической ориентации. Подробнее об всех изменениях в материале ИА «Высота 102».

За сроком придётся следить

Среди важнейших изменений обновлённой версии устава – встраивание главы города в структуру региональной власти. В ст. 20 документа вносятся новые положения, согласно которым мэр одновременно замещает государственную должность Волгоградской области и муниципальную.

Кроме того, здесь же прописывается запрет на совмещение должности главы города и председателя думы и устанавливается порядок избрания: одной из кандидатур, выдвинутых губернатором, необходимо набрать 2/3 голосов депутатов.

Расширены и основания для прекращения полномочий главы. В ст. 21 добавлены призыв на военную службу, приобретение статуса иностранного агента, утрата доверия президента, нарушение срока издания муниципального акта, необходимого для реализации решения, принятого на референдуме.

В случае если руководитель покинул должность, его врио теперь будет назначать не городская дума, а лично глава региона.

На другой уровень

Ещё один блок важных изменений затронул полномочия городской администрации. Изменениями в ст. 15 официально зафиксирована передача на региональный уровень полномочий по: организации электро- и газоснабжения; предоставлению земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для целей строительства. Ранее соответствующие положения уже были прописаны в областном законодательстве.

Также чётко разграничивается, в чьей зоне ответственности находятся тот или иной вид контрольной деятельности.

В новой редакции ст. 25 содержатся положения о дополнительных полномочиях городской администрации, к ним теперь будут отнесены: разработка и реализация стратегии социально-экономического развития, управление муниципальным долгом и активами, организация сбора статистических данных, учёт личных подсобных хозяйств, организация профессионального образования муниципальных служащих.

Также за мэрией закрепляется возможность создания пожарной охраны, музеев, поддержки инвалидов, работы с безнадзорными животными.

Один список – одна фракция

В ст. 16 закрепляются уточнения, запрещающие фракционным депутатам гордумы менять политическую ориентацию. Согласно новому положению, депутаты, избранные по партийным спискам не могут выходить из свой фракции.

В ст. 19 ранее имеющиеся у парламентариев полномочия дополнены возможностью заслушивания ежегодных отчётов главы, утверждения правил благоустройства, местных нормативов градостроительного проектирования, а также порядка осмотра зданий и прогнозного плана приватизации.

Глас народа

В документ добавлена новая глава, детализирующая формы участия граждан в общественно-политической жизни города. В частности, здесь подробно прописывается порядок созыва схода граждан, требования к кворуму и оформлению решений.

Аналогично уточняются процедуры проведения опроса волгоградцев, публичных и общественных слушаний, порядок, связанный с инициативными проектами и работой территориальных общественных самоуправлений.

Свобода мнения

Также в уставе прописывается право должностных лиц на свободу высказывания мнения. Теперь муниципальные служащие не могут быть привлечены к ответственности за высказанное мнение, кроме нескольких исключений: случаи клеветы и оскорблений.

Также новая редакция документа усиливает контроль за достоверностью сведений о доходах муниципальных служащих. В ст. 51 чётко прописаны варианты наказания за этот проступок: предупреждение, освобождение от должности, запрет занимать определённые должности.

В случае одобрения нового устава Волгограда депутатами он вступит в силу со дня опубликования, однако ст. 15, 19, 23, 24, 25, затрагивающие полномочия органов, обретут силу лишь с 1 января 2028 года. Порядок избрания главы города начнёт действовать после истечения срока полномочий действующего руководителя.

Отметим, с полным текстом документа можно ознакомиться на сайте Волгоградской городской думы

Фото из архива ИА «Высота 102»

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