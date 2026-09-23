СНТ уличили в незаконном заборе воды из Волгоградского водохранилища

В Городищенском районе садовое некоммерческое товарищество незаконно забирало воду для полива из Волгоградского водохранилища, что позволяло СНТ не платить за ресурс. Как установила Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура, забор воды осуществлялся без договоров водопользования.

Данное нарушение законодательства об охране вод побудило надзорное ведомство обратиться с иском в суд, который обязал СНТ подготовить необходимый пакет документов и заключить договор.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Фото: Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура