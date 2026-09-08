



Муниципалитет внес изменение в постановление о создании и использовании на платной основе парковочных мест на территории города. В частности, право бесплатного пользования парковочным пространством получили Почетные граждане города-героя Волгограда. Также в документ внесено понятие резидентного парковочного разрешения.

Почетные граждане могут оформить право бесплатно парковаться на платных местах, подав заявление в МФЦ.



Еще одним новшеством стало введение резидентных разрешений для граждан, проживающих в зоне расположения платных парковочных мест. За это придется заплатить 3 тысячи в год. А оформить разрешение собственник или наниматель жилого помещения может только на одно транспортное средство.



В мэрии пояснили, что за каждым домом, прилегающим к платной парковке, закреплена парковочная зона, на которую распространяется разрешение. При этом, если владелец оставит машину на другой территории, оплачивать парковку он будет на общих основаниях.



Важно, что оформление разрешения дает право пользоваться парковкой при наличии свободных мест и не подтверждает факта резервирования парковочного места.



Чтобы получить резидентские разрешение, надо обратиться в отделения МФЦ или в департамент городского хозяйства администрации Волгограда. О времени начала приема заявлений в мэрии пообещали сообщить дополнительно.

Напомним, ранее сообщалось, что оформить документ, позволяющий игнорировать почасовую оплату, смогут жители полутора сотен МКД на территории 21 улицы, где уже действует режим платных парковок. В их числе здания: на ул. Чуйкова, ул. Советская, ул. Аллея Героев, ул. Гоголя, ул. Пролеткультская, ул. Коммунистическая, ул. им. В.И. Ленина, пр. им. В.И. Ленина, ул. Комсомольская, ул. Краснознаменская, ул. Мира, ул. 10-й Дивизии НКВД, ул. им. Пушкина, ул. Порт-Саида, ул. Гагарина, ул. им. 13-й Гвардейской Дивизии, ул. Пражская, ул. им. 7-й Гвардейской Дивизии, ул. Коммунальная, ул. Соколова, ул. Наумова.



