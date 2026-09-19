



Сегодня, 19 сентября, в Городищенском районе Волгоградской области произошло лобовое столкновение кроссовера Haval и грузовика «МАЗ». По предварительным данным, водитель китайского автомобиля госпитализирован в больницу в крайне тяжелом состоянии. Он находится в реанимации.

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло в 11:20 мск на 25 км трассы Р-260 «Волгоград – Каменск-Шахтинский».

– По предварительным данным, водитель автомобиля Haval выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «МАЗ», – сообщили в Главке полиции.

Пострадавшего 1951 года рождения в тяжелом состоянии госпитализировали.

Видео: «Волгоград» / МАКС