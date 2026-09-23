21755 волгоградцев получили семейную выплату





21755 жителей Волгоградской области уже получили ежегодную семейную выплату. Такие данные сообщили в отделении Соцфонда по Волгоградской области. До окончания срока подачи заявления на получение этой меры социальной поддержки семей осталась неделя. В организации напомнили, что право на эту выплату имеют работающие родители, воспитывающие двух и более детей до 18 лет, и которые в течение 2025 года платили со своих заработков налог на доходы физических лиц.

Размер выплаты составляет разницу между суммой расчётного НДФЛ с дохода за предыдущий год и суммой, исчисленной с того же дохода в размере 6%.

Важно знать, что среднедушевой доход семьи при этом не должен превышать 1,5 величины прожиточного минимума в Волгоградской области в 2025 году (22 875 рублей), а родители и дети должны быть гражданами РФ и постоянно проживать на территории России. Право на выплату имеют и родители в разводе, но при условии отсутствия долгов по алиментам.