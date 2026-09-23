



В Камышинском благочинии прошло освящение и установка купола с крестом на строящийся храм святого великомученика Димитрия Солунского.



Благословение на проведение обряда дал митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор. Службу возглавил благочинный протоиерей Анатолий Карпец, которому помогали священнослужители Никольского кафедрального собора.



Как сообщает Волгоградская епархия, в православной культуре обряд освящения купола и креста имеет особое духовное значение. Купол символизирует небесное пространство, а его форма напоминает пламя свечи. Крест на вершине купола символизирует искупительную жертву Христа и Его победу над смертью.



Освящение купола и креста — это молитва, призывающая Божью благодать. Присутствующие молились о скором завершении строительства храма и о том, чтобы в этом святом месте звучали молитвы, а сердца людей наполнялись светом и надеждой.



фото: Волгоградская епархия