Сегодня, 21 апреля в доме №9 на ул. Титова произошел взрыв. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», полностью разрушена одна из квартир на втором этаже в четвертом подъезде. На месте работают расчеты ГУ МЧС России по Волгоградской области, бригады скорой помощи, людей эвакуируют из подъезда.

По словам очевидцев, в момент взрыва хозяйки квартиры в доме не было. Она находится в больнице.

Громкий хлопок раздался около 4 часов утра. Официальных комментариев по поводу ЧП пока не поступало, предположительно, произошел взрыв бытового газа.







Взрывной волной сильно деформировало двери в подъезде: жители не могут выйти из квартир. Людей эвакуировали через окна с помощью пожарной лестницы.







На месте происшествия находятся восемь скорых, несколько экипажей МЧС и полиция. Дорога около дом № 9 по ул. Титова перекрыта полицией.



Как передает корреспондент ИА "Высота 102", пожар в квартире был потушен около 5-00 ч. Идет разбор завалов.



Подробности происшествия, в том числе о пострадавших, уточняются.









Фото, видео: Павел Мирошкин, Алексей Костяков /ИА "Высота 102"

