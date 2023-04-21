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В Волгограде произошел взрыв в квартире дома на ул. Титова: подробности с места происшествия

Главное 21.04.2023 05:23
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21.04.2023 05:23


Сегодня, 21 апреля в доме №9 на ул. Титова произошел взрыв. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», полностью разрушена одна из квартир на втором этаже в четвертом подъезде. На месте работают расчеты ГУ МЧС России по Волгоградской области, бригады скорой помощи, людей эвакуируют из подъезда.

 

По словам очевидцев, в момент взрыва хозяйки квартиры в доме не было. Она находится в больнице. 

Громкий хлопок раздался около 4 часов утра. Официальных комментариев по поводу ЧП пока не поступало, предположительно, произошел взрыв бытового газа. 


Взрывной волной  сильно деформировало двери в подъезде: жители не могут выйти из квартир. Людей  эвакуировали через окна с помощью пожарной лестницы.



На месте происшествия находятся восемь скорых, несколько экипажей МЧС и полиция. Дорога около дом № 9 по ул. Титова перекрыта полицией.

Как передает корреспондент ИА "Высота 102", пожар в квартире был потушен около 5-00 ч. Идет разбор завалов.

Подробности происшествия, в том числе о пострадавших, уточняются.



Фото, видео: Павел Мирошкин, Алексей Костяков /ИА "Высота 102"

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