Облздрав: в результате взрыва жилого дома в Волгограде никто не пострадал

Официальные ведомства прокомментировали взрыв, произошедший сегодня рано утром в доме № 9 по улице Титова в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщало ИА «Высота 102», громкий хлопок на севере города раздался около четырех часов.

Предположительно, произошел взрыв бытового газа на втором этаже в четвертом подъезде. Жильцов эвакуировали. К месту происшествия стянули пожарные расчеты и бригады скорой помощи.





— На месте ЧП работало 12 бригад скорой помощи. К медикам обратилось несколько жителей дома с острой реакцией на стресс, всем им оказана помощь на месте. Госпитализированных нет. Пострадавших нет. На базе развернутого ПВР продолжают дежурить бригады скорой помощи, в том числе психологи центра медицины катастроф, — прокомментировали информагентству в комитете здравоохранения Волгоградской области.





В ГУ МЧС России по Волгоградской области в свою очередь пояснили, что сообщение о пожаре на севере города поступило в 05.00.

— На улице Титова в многоэтажном доме на втором этаже происходило горение вещей на площади 20 квадратных мтеров. Расчеты 2-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 05.20. Предварительно, погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, — прокомментировали в областном главке МЧС.

Фото: ИА «Высота 102»

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