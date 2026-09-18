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Происшествия

Очередной аварийный дом сгорел на юге Волгограда

Происшествия 18.09.2026 13:29
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18.09.2026 13:29




В Красноармейском районе Волгограда снова загорелась заброшка – расселенный аварийный дом. На этот раз пламя охватило двухэтажку на улице Палласовская, 1. На месте происшествия работают пожарные расчеты. 

Как следует из открытых источников, дом №1 по ул. Палласовская был признан аварийным в 2015 году. Жильцов из опасных квартир выселили в 2023 году. 

ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщило, что тушение пожара на юге Волгограда продолжается: 

– 18 сентября в 12:27 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Красноармейском районе города Волгограда. Горит неэксплуатируемое здание. Подразделения 6 ПСЧ локализовали горение в 13:30 на площади 600 кв.м. Тушение продолжается.

Напомним, 15 сентября  в Красноармейском районе сгорел еще один такой дом – на улице Светлоярская, 52. Это уже далеко не первое подобное происшествие в Красноармейском районе. Здесь регулярно поджигают аварийные дома после расселения жильцов. 

Видео Волгоград.Красноармейский t.me

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