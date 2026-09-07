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«Все эти годы ждал, что за ним придут»: следователь рассказал, как в Волгограде спустя 30 лет раскрыли жестокие убийства таксистов

Расследования 07.09.2026 18:00
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07.09.2026 18:00


– Может, не поедешь сегодня в ночь? – будто предчувствуя беду, спрашивала Ирина у мужа Виталия. – Только же со смены на заводе вернулся. Отдохни!

Но, зарабатывая на жизнь семьи, в ту летнюю ночь 93-го Виталий (все имена героев изменены, – Прим.ред.) все же сел за руль белых «Жигулей» и поехал таксовать по городу. Утром он, как и всегда, должен был успеть на семейный завтрак. Но ни к назначенному времени, ни даже к обеду молодой мужчина дома не появился. Вскоре стало известно, что волгоградца застрелили в собственном автомобиле.




Спустя три недели в Центральном районе, на пустыре, где сегодня выросла высотка «ВолгоградСити», прохожие заметили торчащие из камышей ноги. Подойдя ближе, они увидели окровавленное тело юноши. Из дома он так же, как и первая жертва неизвестного стрелка, выехал на белой «пятерке».

«Жигулевский» отстрел, или кто охотится за белыми «пятерками»? – без промедлений начали писать волгоградские журналисты. – Где прогремит следующий выстрел? На эти вопросы сейчас пытается ответить следственная группа.


На местах преступлений оперативники не обнаружили почти никаких улик – только отпечатки пальцев на автомобилях, которые тогда, в 1993-м году, не «бились» ни по каким базам. Из-за отсутствия других, хотя бы мало-мальских зацепок, жестокие убийства таксистов оставались нераскрытыми более 30 лет…

Убивал один и тот же человек

2024 год. Шаткой походкой по улицам Центрального района шел 63-летний Василий Гордеев. К пьяному мужчине подошли дежурившие рядом сотрудники ППС, однако спокойного разговора между собеседниками не вышло – при попытке задержания сухонький пенсионер начал оскорблять полицейского и своими нелитературными эпитетами «заработал» себе уголовное дело.

Последние 15 лет, с момента создания в России Следственного комитета, мы берем отпечатки пальцев у всех подозреваемых и трупов – в случае с подозреваемыми проводится также геномная проверка по слюне, – рассказывает начальник следственного отдела по Центральному району Волгограда Владимир Суров. – Ведь, знаете, как порою бывает: нас вызывают на абсолютно не криминальную смерть дедушки, который скончался по пути в магазин. Мы пробиваем по базе отпечатки его пальцев, и у нас «выстреливает» кража, совершенная им еще в 1996-м. По иронии судьбы за год до раскрытия двойного убийства мы дактилоскопировали Гордеева, который прежде, несмотря на свой разгульный образ жизни, в поле зрения правоохранительных органов никогда не попадал.

В 2025-м году Владимир Суров вместе с сотрудниками отдела криминалистики изучал старые уголовные дела и заметил схожесть в убийствах таксистов – в обоих случаях преступник стрелял под правую мочку уха. Обе жертвы стрелка занимались частным извозом. Ездили на похожих машинах. И хотя не могли похвастать большими заработками, в трагический день оказывались на дороге с несколькими тысячами рублей в карманах. Для того, чтобы расставить все точки над i, следовать вновь проверил найденные на местах отпечатки пальцев. И – долгожданный успех! И в первом, и во втором случае оставленные на «жигулях» следы принадлежали Гордееву.

Обрез выменял на статуэтку «Родины-матери

Лидер одной из действовавших в Центральном районе преступных группировок, Василий Гордеев начинал свою «карьеру» с должности швейцара в одной из местных гостиниц. За этой ширмой скрывалось предоставление сексуальных услуг заезжающим в номера гостям. Работая с легкодоступными девушками и решая возникающие по ходу проблемы, в 1993-м мужчина рассекал по городу на «девятке» и, заезжая в родной квартал вместе с приятелями, а по совместительству и участниками группировки, кутил на полную катушку.

Когда супруга Гордеева рожала их дочь, волгоградский сутенер познакомился с некоей Инной – наркоманкой, которая сразу же предложила Василию приобщиться к «делу». Однако для бесконтрольного кутежа мужчине требовались деньги. Спустя тридцать лет, после своего задержания, он скажет, что не планировал убийства, однако сослагательного наклонения история, как известно, не знает.


В конце июля Василий и Инна остановили белую «пятерку» – при себе у пассажира имелся обрез, который он совсем недавно выменял у знакомого на статуэтку «Родины-матери». Пара попросила водителя спуститься ближе к Волге, однако тот запротестовал – ниже его машина уже не поедет. В следующую минуту раздался выстрел, и по инерции таксист надавил на газ. Легковушка дернулась вперед и, наткнувшись на препятствие, повисла в воздухе на передних колесах.

Трагические события разворачивались в районе гребной базы физкультурной академии, – рассказывает Владимир Суров. – Василий и Инна вышли из автомобиля и, опасаясь внимания редких прохожих, попытались вытолкать «пятерку». Когда у них ничего не вышло, они забрали у 26-летнего водителя все деньги – в общей сложности не более трех тысяч рублей – и ретировались с места. Тело погибшего волгоградца обнаружил местный сторож, который услышал звук выстрела.

О каждом преступлении рассказывал от «а» до «я»

– Обед готов. Поешь, а потом поедешь по делам, – предложили родители сыну Алексею.

Сотрудник одного из заводов, мечтавший позже устроиться на «Красный Октябрь», в тот день он начинал свой долгожданный отпуск и, получив деньги из кассы, спешил в магазин за недостающим рулоном обоев. Пообещав близким обернуться буквально в два счета, юноша вышел из квартиры. Обратно в нее он уже не вернулся. Вскоре его тело прохожие нашли на пустыре, а белую «пятерку» - на «голом» участке земли за 25-й больницей.


После того, как отпечатки пальцев Гордеева «выстрелили» в базе, мы начали работать под легендой, узнавая, что это за человек, чем он живет и дышит. К тому моменту он был уже спившимся мужчиной, которого большинство соседей характеризовали как весьма безобидного, – отмечает полковник юстиции Владимир Суров. – Однако те, кто знал его еще с 90-х, вспоминали, что опасались и самого мужчину, и его компанию.

Когда по подъезду, где Василий Гордеев жил со своей 94-летней мамой, прошелся участковый, волгоградец понял – пришли по его душу. Уже после задержания он скажет без обиняков: все тридцать лет он ждал, что рано или поздно ему придется заплатить за грехи прошлого. Хотя в глубине души все-таки надеялся, что, ушедшие в разряд архивных эти дела сегодня уже никого не заинтересуют.

После задержания он подробно рассказывал о каждом из убийств, говорил, что на обоих преступлениях с ним была Инна, скончавшаяся в 2010-м от передозировки наркотиков. Зарабатывать на «удовольствия» подобным способом он перестал после ссоры с женщиной – зная ее пристрастие к запрещенным веществам, Гордеев побоялся быть раскрытым. Для того, чтобы скрыть следы преступления, он также выбросил в Волгу обменянный когда-то обрез, – комментирует Владимир Суров. – Когда мы проверяли его показания на месте, он указал на деталь, которую попросту не могли знать посторонние – после выстрела дробина насквозь пробила лобовое стекло «пятерки» – эта деталь была сразу же зафиксирована сотрудниками правоохранительных органов при выезде на место.

Тогда, в 93-м, за два особо тяжких преступления сутенер мог получить пожизненное заключение. Однако из-за истечения сроков давности у суда было два варианта – либо прекратить уголовное дело, либо вынести обвинительный приговор, уже не применяя высшую меру наказания. Решив, что Гордеев по-прежнему опасен для общества, судья Центрального райсуда приговорил его к 11 годам колонии строгого режима.


Отец каждый вечер говорил с фотографией сына

Зайдя во двор частного дома, Владимир Суров увидел на участке молодого мужчину.

Это твоего отца убили в 93-м? – спросил он настороженно глядящего в его сторону волгоградца.

– Да, но я почти ничего не помню об этом.

Едва услышав этот разговор, на пороге появилась женщина – вдова застреленного таксиста. Больше тридцати лет ее мучал всего один вопрос: «За что? Неужели с ним расправились из-за трех тысяч рублей?»

Встречая следователей на пороге старенькой квартирки, пожилая женщина – мама второго убитого водителя – тряслась от слез. Так долго ожидая этого момента, в первые минуты разговора она будто бы боялась задать свой главный вопрос.

Мы раскрыли это преступление, – с порога сообщили обескураженной пенсионерке.

Пропустив гостей в комнату, она, все еще с трудом справляясь с эмоциями, показала стоящих на комоде три портрета – сына, скончавшейся спустя пару лет после его убийства дочери и мужа, ушедшего в иной мир несколько лет назад.

Он так скучал по своим детям, – утирая слезы, говорила пожилая волгоградка. – Каждый вечер подходил к их фотографиям и рассказывал о том, что произошло за день. И как живем мы, осиротевшие родители, смыслом жизни которых стали наши внуки. Как жаль, что он не дожил до этой новости. Он ее действительно очень ждал…

Фото Владимира Сурова, коллаж и видео Алексея Костякова 

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