Волгоградец на «Газели» попал в массовое ДТП в Воронежской области

Четыре автомобиля, в том числе из Волгограда, столкнулись в Воронежской области. В результате один человек погиб и двое госпитализированы. По информации ГУ МВД по Воронежской области, авария случилась на 627 км трассы Р-22 «Каспий» в Поворинском районе, который граничит с Волгоградской областью.

По предварительным данным, аварию спровоцировала 44-летняя водитель BMW 5 серии 530 из Дагестана. Женщина нарушила правила расположения транспортного средства на проезжей части дороги, что привело к столкновению с тягачом Volvo с полуприцепом, седаном бизнес-класса Nissan Fuga из Липецкой области и автомобилем «Газель – 332132» под управлением 55-летнего жителя Волгограда.





В результате массового ДТП погиб 29-летний пассажир BMW. В больницу госпитализированы 38-летний водитель тягача из Ставропольского края и водитель BMW.

Фото: Полиция Воронежской области / t.me