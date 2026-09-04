



Сегодня, 4 сентября, на территории поселка Горьковский в Советском районе Волгограда состоялось открытие осеннего этапа Вахты Памяти. Как сообщает ИА «Высота 102», мероприятие прошло на месте бывшего села Алексеевка Сталинградской области, где в годы Великой Отечественной войны располагался пересыльный лагерь для военнопленных «Дулаг-205» – одна из самых жутких страниц Сталинградской битвы.

В церемонии открытия приняли участие прокурор Волгоградской области Денис Костенко, начальник регионального Управления ФСБ России Александр Ларин, начальник ГУ МВД России по региону Павел Гищенко, начальник Волгоградской академии МВД России Виорел Флоча, глава волгоградской Росгвардии Сергей Киляков, а также участники поисковых отрядов из числа сотрудников правоохранительных ведомств.





Открывая Вахту Памяти, прокурор Волгоградской области подчеркнул важность проводимой поисковиками совместной работы по восстановлению исторической справедливости и сохранению памяти о Великой Отечественной войне. Денис Костенко акцентировал внимание на объединении усилий участников поисковых отрядов правоохранительных органов региона в достижении общего важного результата – возвращения с фронта погибших защитников Родины.

– На этом месте 80 лет назад разыгралась трагедия, сопровождаемая подвигом. Здесь погибли тысячи бойков и командиров Красной армии, попавшие в плен и перемещенные немцами под Сталинград в надежде, что эти люди будут отстраивать им зимние квартиры. Подвиг их заключается в том, что они не покорились воле фашистов, они не одели форму хиви и не дали согласие работать на вермахт. До последнего своего дня они ждали освобождения, а дождались немногим более 100 человек. Остальные несколько тысяч остались лежать здесь, на этой земле. К сожалению, условия военного и послевоенного времени оставили их здесь забытыми. Впоследствии это место превратилось в свалку. Нам с вами выпала честь восстановить справедливость, своими руками прикоснуться к истории, поднять бойцов из этих ям и похоронить с воинскими почестями. А если повезет, то и восстановить имена. На солдатском медальоне, ложке или котелке. Я вам желаю терпения и удачи в этом нелегком, но благородном деле, – с таким искренним посланием обратился к участникам Вахты Денис Костенко.

Трагедия «Дулага-205»

«Дулаг-205» (нем. Durchgangslager 205) был пересыльным лагерем для советских военнопленных, который действовал с сентября 1942 по январь 1943 года на территории села Алексеевка под Сталинградом – сегодня это поселок Горьковский в черте Волгограда.





Лагерь был рассчитан на 1200 человек, однако фактически в нем содержалось до 6000 военнопленных и гражданских лиц. Узников размещали в землянках, вырытых прямо в поле, без нар и минимальных условий для жизни – люди могли находиться в них только стоя.

Особенно страшными стали ноябрь и декабрь 1942 года. После того как армия Паулюса оказалась в окружении, немецкое командование прекратило снабжение лагеря продовольствием. Как показал на допросе комендант лагеря полковник Рудольф Керперт, с 5 декабря 1942 года среди военнопленных начался настоящий голод. С 10 декабря ежедневно умирало около 50 человек. Всего за время существования лагеря погибли, по разным данным, от 3000 до 4500 советских граждан.









В докладной записке начальника Главного управления контрразведки «СМЕРШ» Виктора Абакумова председателю ГКО Вячеславу Молотову от 2 сентября 1943 года говорилось:

– В середине января 1943 года, сжимая кольцо окружения вокруг 6-й германской армии, наши войска захватили находившийся у села Алексеевка под Сталинградом пересыльный лагерь военнопленных, так называемый «Дулаг-205». На территории лагеря и близ него были обнаружены тысячи трупов военнопленных и командиров, умерших от истощения и голода, а также освобождены несколько сот истерзанных, истощенных от голода и до крайности измученных военнослужащих Красной армии.

Память и поисковая работа

В 1968 году на месте лагеря в Волгограда был установлен памятник с надписью: «Никто не забыт. Ничто не забыто. Здесь в сентябре 1942 г. – январе 1943 г. находился концлагерь № 205, в котором немецко-фашистскими захватчиками замучено 4500 советских граждан».





Поисковая работа на этом месте продолжается уже многие годы. Как сообщалось ранее, в ходе весенней Вахты Памяти текущего года участникам поискового отряда из числа работников прокуратуры Волгоградской области имени прокурора Сталинградской области Степана Викторовича Бекедова удалось обнаружить останки 42 бойцов на месте «Дулаг-205». Всего же за время работы поискового отряда (с августа 2022 года) обнаружены останки 684 защитников Сталинграда.





Работа по увековечиванию памяти участников Великой Отечественной войны продолжается во взаимодействии с участниками поисковых отрядов правоохранительных органов региона и отделением Общероссийского общественного движения по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» в Волгоградской области.





– Это не разовая акция. Сегодня мы продолжаем путь, который начали наши предшественники, – отметил сегодня на открытии Вахты Памяти начальник ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-лейтенант полиции Павел Гищенко. – Сегодня открывается важная Вахта, и уверен, что сегодня мы поднимем останки бойцов, которые защищали Сталинград в 1942 году. Это были страшнейшие события. Наш главнокомандующий говорил: народ, не знающий своей истории, не имеет право на будущее. Мы откроем те страницы истории, которые до сих пор были закрыты. Мы будем работать сообща – как и наши деды защищали сталинградскую землю от фашистов.

Начальник УФСБ России по Волгоградской области генерал-лейтенант Александр Ларин выразил благодарность прокурору региона Денису Костенко за организацию Вахты Памяти.





– Восстановление исторической справедливости – это одна из форм нашей с вами работы. Это наши служебные обязанности, кроме нашей основной деятельности. Это в то же время работа, которая делается нами от сердца и помогает нам здесь, на сталинградской земле, продолжать то дело, начатое 80 лет назад, и укреплять веру в победу, которая нас ждет на специальной военной операции. Каждый найденный боец, каждый военнопленный, каждая история, которую мы оживим своими руками, – это вклад в наше общее дело – наравне со взятым опорником на СВО, освобожденной лесопосадкой или населенным пунктом. Это наш ответ нелюдям, нацистам, которые противостоят нам и хотят стереть историю из памяти всех людей, живущих на планете, переписать ее в свою пользую, – сказал Александр Ларин, обращаясь к участникам Вахты Памяти. – Поэтому воспринимайте это не только как душевный порыв, но и как выполнение важной боевой задачи.

Начальник Академии МВД Виорел Флоча отметил – поисковые работы имеют особое значение для наших детей и внуков:

– Это основа патриотического воспитания молодежи. В том числе, сотрудников органов внутренних дел. И наш вклад, уверен, будет оценен будущими поколениями, – отмел Флоча, пожелав успехов поисковикам.

Как отметил сегодня майор полиции Сергей Оломский, возглавляющий поисковый отряд ГУ МВД России по Волгоградской области, с каждым годом находить останки бойцов становится все сложнее.

– Поисковых отрядов работает очень много. Работают с металлодетекторами. Со временем практически весь металл из земли выбрали, что осложняет поиски останков бойцов. Используем щупы, привязку к картам, если они сохранились. Бывает, выходишь в поле, можешь ходить и день, и два, и ничего не находить. А бывает, выходишь, и тут же находишь бойцов, – говорит командир отряда. – Бывают и необъяснимые случаи. Помню, как во время поисков шел дождь. Мы нашли останки детей – и дождь закончился, Когда подняли детские останки, дождь пошел снова... Чувства, которые испытываешь в такие моменты, сложно передать словами. От одних воспоминаний – дрожь. Это великое дело – возвращать в семьи их бойцов.

Напомним, ранее прокурор региона Денис Костенко в интервью ИА «Высота 102» рассказал о возвращении имен погибшим солдатам, самых трогательных находках и истории, которую называют не иначе, как чудо.











































