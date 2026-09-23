ВС РФ вновь нанесли удар по предприятиям ОПК и ТЭК Украины

В ночь с 22 на 23 сентября Вооружённые силы России вновь ударили по промышленному потенциалу ВСУ в тыловых районах Украины. Атаке беспилотников подверглись склады и предприятия ОПК и ТЭК, снабжающие военную группировку на Донбассе.

В Киевской области поражены склад комплектующих БПЛА, а также завод ООО «Туканс» в н. п. Вишневое, выпускающий запчасти для сборки дронов.

В Одесской области ВС РФ целенаправленно били по трём логистическим центрам, хранящим и распределяющим грузы военного назначения. В н. п. Мирное поражён склад с комплектующими для сборки БПЛА.

Продолжают отечественные подразделения наносить удары и по переоборудованным под доставку военной помощи западных стран сухогрузам. На переходе морем поражено судно, доставляющее в порт «Одесса» военные грузы.

Фото из архива Минобороны