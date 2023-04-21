Общество

УК обязали восстановить подъезды взорвавшегося дома в Волгограде

Общество 21.04.2023 11:51
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21.04.2023 11:51


Работы по восстановлению общедомового имущества в тех подъездах дома №9 по ул. Титова в Волгограде, доступ в которые разрешен сотрудниками ГУ МЧС после взрыва, должны начаться уже сегодня. 

Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, основная работа возложена на управляющую компанию, помощь и координацию в этих вопросах осуществляют профильные структуры администрации. Согласно открытым данным, обслуживает дом УК «Сигма-Юг».

Напомним, подача газа в дом временно приостановлена. Газовики при этом утверждают, что у собственников квартиры, где произошел взрыв сегодня, 21 апреля, отсутствовал договор на техническое обслуживание внутридомового  оборудования. 

В результате происшествия без жилья остались три семьи. Пострадавшим жителям пообещали выплаты. Сегодня также был введен режим ЧС для органов управления муниципального звена городского округа Волгоград территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. 

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