В Волжском осудили члена ОПГ за аферу с обналичиванием маткапитала





В Волжском Волгоградской области суд поставил точку в деле одного из участников ОПГ, специализирующейся на обналичивании средств материнского капитала. Мошенники оформляли фиктивные договора купли-продажи земли и кредитования, направляя на их погашение средства материнского капитала обратившихся граждан. В результате основная часть средств присваивалась организаторами махинаций.

Осуждённому фигуранту Павлу Т. отводилась роль по оформлению на основании доверенностей сделок купли-продажи.

- Он оформлял в собственность указанных лиц земельные участки, расположенные на территории Российской Федерации, а также в последующем, выполняя роль менеджера кооператива, заключал с последними фиктивные договора займа для якобы приобретения или строительства жилых домов на вышеуказанных земельных участках, при этом фактически денежные средства в качестве займа людям не предоставлялись, - уточнили в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области.

Документы о фиктивных сделках и финансовых операциях затем направлялись в Социальный фонд РФ. Последний вынужден был перечислять средства материнского капитала в счёт уплаты кредитов, якобы выданных для улучшения жилищных условий семей.

Примечательно, что гражданам, имеющим право на соответствующую поддержку государства, в результате махинаций доставалась лишь небольшая сумма. Основные средства напрямую забирали участники ОПГ.

Отметим, приговором Волжского городского суда Павел Т. признан виновным в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 159.2 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы. Отбывать осуждённый его будет в колонии общего режима. Процесс в отношении других участников махинаций выделен в отдельное производство.

Фото: Волжский городской суд