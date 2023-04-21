Опубликовано видео первых минут после взрыва в доме на ул. Титова в Волгограде

Корреспонденты ИА "Высота 102" запечатлели первые минуты после взрыва в доме №9 на улице Титова в Волгограде. Услышав громкий хлопок, наши сотрудники оказались на месте одновременно с первыми пожарными расчетами. Публикуем эксклюзивные кадры.





Подчеркнем, что на этот час официальной информации о ЧП в Краснооктябрьском районе Волгограда не поступало. На месте работают все экстренные службы, а также руководители профильных ведомств и структур.





По информации "Высоты 102", взрыв прогремел в 04.08 в квартире, расположенной на втором этаже в четвертом подъезде. По словам очевидцев, хозяйки жилища в этот момент дома не было, она находится в больнице. В результате происшествия жильцов дома пришлось эвакуировать по пожарным лестницам – двери многих квартир оказались деформированы.





Информации о погибших и пострадавших пока не поступало. ИА "Высота 102" запросило комментарии в профильных службах.

Фото, видео: Павел Мирошкин / ИА "Высота 102"