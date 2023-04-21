В Волгограде ввели режим ЧС после взрыва в жилом доме

В Волгограде после взрыва бытового газа в доме №9 по ул. Титова решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС) введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом ИА «Высота 102» сообщает со ссылкой на администрацию Волгограда.
Как уточняют в мэрии, режим ЧС вводится для органов управления муниципального звена городского округа Волгоград территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.
– Режим ЧС позволяет оперативно принимать все необходимые решения, привлекать силы и средства сторонних организаций без проведения продолжительных согласований и формальных процедур, – уточняют в мэрии.
Как сообщает информагентство, глава Волгограда Владимир Марченко уже провел совещание с участием ГУ МЧС России по Волгоградской области и других экстренных служб. О решениях, принятых на встрече, ИА «Высота 102» сообщит в отдельных материалах. Ранее Марченко доложил о ситуации губернатору Андрею Бочарову.
Напомним, взрыв в квартире дома №9 по ул. Титова прогремел в 04.08 сегодня, 21 апреля. В результате ЧП никто из жильцов не пострадал. Причиной взрыва называют утечку бытового газа.
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Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»