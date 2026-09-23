



О выполнении в полном объеме социальных обязательств региона перед жителями заявил сегодня, 23 сентября, губернатор Волгоградской области на совещании по социально-экономическому развитию региона.

- Обеспечивается выполнение задач национальных проектов и приоритетных проектов развития нашего региона, синхронизированных с мероприятиями долгосрочной программы развития Волгоградской области, — отметил Андрей Бочаров. — На особом контроле — выполнение производственных и инвестиционных программ предприятий реального сектора экономики, ход уборочной кампании и осеннего сева, подготовка систем жизнеобеспечения и транспортной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду, работа строительного комплекса, других системообразующих отраслей и сфер.

Андрей Бочаров напомнил, что общий объем финансирования проектов развития в Волгоградской области в текущем году из бюджетов всех уровней превышает уже 50 миллиардов рублей. Однако он призвал не останавливаться на достигнутом.

Перед органами власти поставлена задача по формированию и исполнению бюджетных обязательств и реализации намеченных инвестпроектов. Также глава региона потребовал от подчиненных в рамках формирования бюджета на будущий год повысить уровень взаимодействия с профильными федеральными министерствами и ведомствами в целях синхронизации работы по задачам текущего года и планам на среднесрочный период.