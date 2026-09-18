62-летняя волгоградка умерла, поев грибов

62-летняя жительница Волгограда скончалась после употребления в пищу грибов. Как сообщили ИА «Высота 102» в облздраве, она поступила в волгоградскую больницу №15 в тяжелом состоянии.

– Пациентка страдала тяжелым заболеванием. Врачи делали все возможное для сохранения жизни и здоровья, в том числе она была проконсультирована со всеми профильными специалистами. Однако, несмотря на усилия медиков, пациентка скончалась в реанимации, – прокомментировали в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Напомним, сейчас в регионе в разгаре грибной сезон. Жители региона хвастаются в соцсетях богатым урожаем. Однако поклонникам «тихой охоты» надо соблюдать осторожность при сборе даров леса. Если появится хоть какое-то сомнение в съедобности найденного гриба, ни в коем случае его нельзя класть в корзинку.

В Саратовской области двое детей и один взрослый умерли после употребления в пищу колбасы. Трагедия разыгралась в городе Калининске, сообщает ИА «СарИнформ».