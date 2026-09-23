В Волгограде осталось 39 бургерных





За период с сентября прошлого года до начала осени 2026 года в Волгограде на 2,4% сократилось количество бургерных. В настоящее время в городе-миллионнике работают 39 точек по продаже этого фастфуда. Такие данные приводит 2ГИС.

Всего в крупнейших городах России число бургерных за год сократилось на 1% - до 2,4 тысяч объектов.

При этом в некоторых городах количество заведений общепита этого профиля росло – больше всего в Уфе (на 10% до 81 точки).

Сильнее всего сократилось число бургерных в Ростове-на-Дону — на 14% (до 76 точек).

Годом ранее — с сентября 2024 года по сентябрь 2025 года — количество точек по приготовлению бургеров в городах-миллионниках выросло на 47%. В Москве за тот период заведений стало больше на 40%, в Санкт-Петербурге — на 55%.