Общество

В Волгограде в результате взрыва дома без жилья остались три семьи

Общество 21.04.2023 11:06
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21.04.2023 11:06


В доме №9 по ул. Титова в Волгограде в результате взрыва пострадали три квартиры в 3-м и 4-м подъездах. Также были повреждены несколько окон соседнего дома. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации города. 

Жители 1-ого и 2-ого  подъездов, эвакуированные  сотрудниками ГУ МЧС России по Волгоградской области, уже в 6.15 ч. смогли вернуться в свои квартиры. Подъезды №№3 и 4 пока остаются оцепленными, для жителей подготовили автобусы и развернули пункт временного размещения в ДК им. Гагарина. 

Жители двух пострадавших квартир отказались от предоставления маневренного фонда, третья семья в настоящее время уже осматривает помещение жилого фонда, расположенное в непосредственной близи – на ул. Депутатской. 

В мэрии также заверили, что работа по сбору необходимых документов для выплат пострадавшим жильцам будет закончена к концу сегодняшнего дня. Напомним, региональным законодательством предусматривается выплата в размере 100 тысяч рублей для жителей, имущество которых пострадало или было уничтожено в результате пожаров и других ЧС.

Видео первых минут после взрыва здесь

Фото: Алексей Костяков/ ИА "Высота 102"

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