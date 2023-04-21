В Волгограде в результате взрыва дома без жилья остались три семьи

В доме №9 по ул. Титова в Волгограде в результате взрыва пострадали три квартиры в 3-м и 4-м подъездах. Также были повреждены несколько окон соседнего дома. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации города.

Жители 1-ого и 2-ого подъездов, эвакуированные сотрудниками ГУ МЧС России по Волгоградской области, уже в 6.15 ч. смогли вернуться в свои квартиры. Подъезды №№3 и 4 пока остаются оцепленными, для жителей подготовили автобусы и развернули пункт временного размещения в ДК им. Гагарина.

Жители двух пострадавших квартир отказались от предоставления маневренного фонда, третья семья в настоящее время уже осматривает помещение жилого фонда, расположенное в непосредственной близи – на ул. Депутатской.

В мэрии также заверили, что работа по сбору необходимых документов для выплат пострадавшим жильцам будет закончена к концу сегодняшнего дня. Напомним, региональным законодательством предусматривается выплата в размере 100 тысяч рублей для жителей, имущество которых пострадало или было уничтожено в результате пожаров и других ЧС.

Видео первых минут после взрыва здесь

Фото: Алексей Костяков/ ИА "Высота 102"