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Происшествия

Прицеп с бетонными кольцами опрокинулся на мосту под Волгоградом

Происшествия 19.09.2026 18:43
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19.09.2026 18:43



На мосту через Волгу в Среднеахтубинском районе Волгограда опрокинулся прицеп грузовика с бетонными кольцами. Содержимое прицепа вывалилось на проезжую часть. Об этом сообщают автомобилисты, которым приходится объезжать данный участок пути.

По предварительным данным, происшествие случилось со стороны Краснослободска на пути к мосту. Причины случившегося не называются. 

В ГУ МВД России по Волгоградской области уточнили, что пострадавших в результате этого происшествия нет.

В настоящее время, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение затруднено в сторону Волгограда. Из-за этой аварии образовался многокилометровый затор.


Напомним, что за сегодняшний день это уже второе ДТП с большегрузом на подъезде к мосту через Волгу. Ранее также вблизи Краснослободска на бок опрокинулась фура.

Видео читателей ИА «Высота 102»

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