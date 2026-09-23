В топ-100 лучших практик России вошёл волгоградский «Книжный фестиваль»





«Книжный фестиваль» волгоградской «Горьковки» оказался в сотне лучших всероссийских практик в рамках национального проекта «Семья». Волгоградская областная универсальная научная библиотека им. М. Горького выиграла федеральный грант на проведение литературного праздника.



Таким образом "Горьковка" получила гарантированное финансирование на следующий 2027 год. Отметим, данный проект объединяет писателей, издателей и читателей. Количество посетителей увеличивается каждый год. Туристы приезжают из других регионов, чтобы посетить мероприятие.