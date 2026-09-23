В Волгограде концерн выплатил рабочим 34 млн долгов по зарплате

Федеральные новости

Первая российская вакцина против ВПЧ поступит в медучреждения в конце сентября

Первая партия отечественной вакцины против вируса папилломы человека (ВПЧ) «Цегардекс» поступит в медицинские учреждения в конце текущего месяца. Об этом сообщили сегодня, 22 сентября, в Фонде развития промышленности (ФРП)....