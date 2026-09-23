В Волгограде концерн выплатил рабочим 34 млн долгов по зарплате

После вмешательства прокуратуры Красноармейского района удалось погасить крупный долг по зарплате перед рабочими строительной организации. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, руководство инвестиционно-строительного концерна «Созвездие Юга» задолжало 145 сотрудникам более 34 миллионов рублей.
В адрес руководства ИСК «Созвездие Юга» было внесено представление. Также по итогам проведения прокурорской проверки в отношении генерального директора организации, занимающейся строительством жилых и нежилых зданий, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). Принятые меры оказались результативными.
На настоящий момент задолженность по оплате труда полностью погашена.