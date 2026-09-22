Катер с рыбаками врезался в берег Волги: погибли двое





Два человека погибли в результате происшествия на Волге сегодня, 22 сентября. Как сообщили в Западном МСУТ СК России, на территории Саратовского региона катер с людьми врезался в берег.

– По версии следствия, в акватории реки Волги вблизи села Березовая Лука Духовницкого района произошло столкновение маломерного судна с берегом. По предварительным данным, два человека погибли. Следователями Западного МСУТ СК России проводится осмотр места происшествия, а также организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, причин столкновения, а также лиц, ответственных за обеспечение безопасности движения и эксплуатации маломерного судна, – сообщили в ведомстве.

По факту трагедии в акватории Волги возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ – нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.





Судя по фотографиям, опубликованным с места происшествия, находившиеся в лодке и погибшие мужчины занимались рыбной ловлей – в судне обнаружены улов и снасти.

Фото: Западное МСУТ СК России