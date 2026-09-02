Бочаров отменил фестиваль #ТриЧетыре в Волгограде из-за СВО





2 сентября в Волгограде прошло заседание оргкомитета молодёжного фестиваля #ТриЧетыре под председательством губернатора Андрея Бочарова. На мероприятии глава региона прокомментировал текущую ситуацию на фронте и на территории области, выступив с предложением перенести фестиваль на 2027 год.

- Считаю, сегодня не время для проведения больших, масштабных праздничных мероприятий, различных шоу с салютами, фейерверками и громогласными, яркими тостами. Необходимо сосредоточиться на выполнении стоящих перед нами очень сложных задач, связанных с обеспечением безопасности и развития, - подчеркнул руководитель.

Высвободившиеся средства будут направлены на поддержку бойцов СВО.

Глава региона обратил внимание на усиление ударов ВСУ по мирной инфраструктуре, объективные ограничения, связанные с топливом и связью. Призвал жителей региона к единству в это непростое время.

В день города руководству Волгограда поручено сосредоточится на завершение обновления объектов благоустройства и организовать субботники совместно с молодёжью.

Отметим, как ранее сообщала редакция, только лишь на концертную программу из бюджета планировалось потратить 41,5 млн рублей. Запланированы были выступления исполнителей: Чеботиной, «Пиццы» и Mia Boyka.

Высказался губернатор Волгоградской области и по поводу ситуации с топливом в регионе. Андрей Бочаров призвал население держаться достойно в сложившихся обстоятельствах.

Фото: администрация Волгоградской области