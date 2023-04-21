Волгоградка, в квартире которой произошел взрыв газа, легла в больницу за 6 дней до ЧП

В Волгограде стали известны подробности о собственнице квартиры, в которой 21 апреля произошел взрыв. Опровергая сообщения СМИ о том, что женщина утром в пятницу находилась в своем жилище и покинула его незадолго до происшествия, комитет здравоохранения предоставил дополнительную информацию.

– Женщина из квартиры, где произошел инцидент, находится на стационарном лечении с 16 апреля 2023 года и продолжает лечение, – сообщили в ведомстве информагентству «Высота 102».

Ранее, напомним, в облздраве заявляли, что сразу после сообщения о происшествии, в Краснооктябрьский район Волгограда было оперативно направлено 12 бригад скорой помощи.

– Обратившимся за помощью жителям дома с острой реакцией на стресс оказана помощь на месте. Пострадавших нет, госпитализации не потребовалось, – уточняют в региональном комитете здравоохранения. – На базе развернутого ПВР продолжают дежурить бригады скорой помощи, в том числе психологи.

ЧП в Краснооктябрьском районе Волгограда произошло 21 апреля в 04.08. В результате взрыва газа полностью разрушенными оказались три квартиры. В настоящее время с жильцами, потерявшими кров, работают представители муниципальных ведомств. Волгоградцам готовы предоставить жилплощадь из маневренного фонда.

ИА «Высота 102» публиковало кадры с места происшествия, а также видео первых минут после взрыва.