Происшествия

«Думали, нас взорвали»: в Волгограде открыли пункт временного размещения для жильцов дома на ул. Титова

Происшествия 21.04.2023 08:04
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21.04.2023 08:04


На месте происшествия во дворе дома №9 по ул. Титова создан оперативный штаб после взрыва, который произошел сегодня, 21 апреля около четырех часов утра в пятиэтажке. Об этом сообщили ИА "Высота 102" в администрации Волгограда. К дому подогнали два автобуса муниципального предприятия – эвакуированные жильцы могут там согреться и прийти в себя от пережитого стресса. Также в ДК имени Гагарина организован пункт временного размещения.
Напомним, страшный взрыв сегодня разбудил жителей дома №9 по ул. Титова примерно в 4-10 ч. Горожане, проживающие в пятиэтажке, поделились первыми впечатлениями о произошедшем. 
- Думали, все, нас взорвали, сила взрыва была такая, что едва не вылетели стекла, - вспоминают жильцы. 

Взрывом полностью разнесло квартиру в четвертом  подъезде на втором этаже, где, по словам соседей, проживала 80-летняя бабушка. Однако она в момент происшествия, по предварительным данным, находилась в больнице. Разлетевшиеся обломки повредили стоявшие во дворе автомобили. 
Многие жильцы подъезда после взрыва не смогли выйти из своих квартир из-за перекосившихся дверей. Пожарные помогали людям выбраться из квартир в том числе с помощью пожарной лестницы. Некоторые выбегали из подъезда в наспех накинутых халатах и куртках. 
На месте происшествия прибыли руководители силовых ведомств и органов власти Волгограда и Волгоградской области. По данным облздрава, погибших и пострадавших нет. В качестве версии причины случившегося рассматривается взрыв бытового газа.
Фото и видео Алексея Костякова и Павла Мирошкина/ИА "Высота 102"

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