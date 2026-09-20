



В ГАИ рассказали подробности жуткой аварии на федеральной трассе с участием иномарки и грузовика. Как ранее сообщала редакция, ДТП произошло около полудня 19 сентября у развязки в границах Краснопахаревского сельского поселения Городищенского района Волгоградской области.







- В 11:20 75-летний водитель, управляя автомобилем Haval на 25-м км ФАД «Волгоград – Каменск-Шахтинский – Луганск», выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «МАЗ», - уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области.





Отметим, судя по опубликованным с места события кадрам, и иномарка, и фура получили серьёзные повреждения. Находившийся за рулём легкового автомобиля мужчина, несмотря на усилия медиков, скончался в больнице.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области