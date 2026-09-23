В Волгограде первая собака прошла обучение по поиску тел погибших

Волгоградка Лариса Волынова и ее собака, ризеншнауцер Маркес успешно прошли аттестацию по специализации «поиск тел погибших». Этой новостью поделились в волгоградском отряде ЛизаАлерт. Теперь Лариса и Маркес – официально аттестованный расчет, допущенный к выполнению кинологических задач длительностью до 2 часов. Это первая подобная аттестация в Волгоградской области.

Лариса – волонтер отряда, принимает участие в поиске пропавших с позывным «Лархен». Как пояснили в отряде, подготовка собаки – это колоссальный труд, в который напрямую вложены силы десятков людей.

- Это те, кто выезжал на тренировки в любую погоду, кто мерз и уставал, прячась в лесах и оврагах, чтобы Маркес мог отработать навык. Это те, кто помогал с логистикой, делился опытом, морально поддерживал и просто подставлял плечо, когда было сложно, - поделились коллеги Ларисы.