Громкие хлопки разбудили ночью жителей Волгоградской области





В ночь на 22 сентября жители Ольховского района Волгоградской области услышали четыре громких хлопка, похожих на взрывы. Как стало известно ИА «Высота 102», источник звуков находился вблизи Романовского сельского поселения .

В частности, как пояснили информагентству в компании «Газпром трансгаз Волгоград», в ночь с 21 на 22 сентября проходили комплексные учения по ликвидации возможных последствий аварийных ситуаций на магистральном газопроводе.

Специалисты подчеркнули, что работа по обеспечению населения и предприятий природным газом продолжается в плановом режиме.